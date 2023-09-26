Врач раскрыла опасность любимого с детства сочетания творога

С детства нам говорят о пользе творога, однако врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина уверена, что, если неправильно сочетать кисломолочный продукт, можно нанести вред организму.

Так, при смешивании животных белков могут начаться проблемы с ЖКТ, поэтому не стоит сочетать творог с мясом и рыбой. Также врач обратила внимание на привычное сочетание продукта с сахаром.

"Ещё одно нежелательное сочетание — творог с сахаром. Дело в том, что он сам содержит лактозу, это молочный сахар. И если мы добавим ещё сладости, то риск сахарного диабета усилится", — объяснила Мухина в беседе с "Москвой 24".