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26 сентября, 11:55

Врач раскрыла опасность любимого с детства сочетания творога

Врач Мухина: Творог с сахаром может увеличить риск диабета

С детства нам говорят о пользе творога, однако врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина уверена, что, если неправильно сочетать кисломолочный продукт, можно нанести вред организму.

Так, при смешивании животных белков могут начаться проблемы с ЖКТ, поэтому не стоит сочетать творог с мясом и рыбой. Также врач обратила внимание на привычное сочетание продукта с сахаром.

"Ещё одно нежелательное сочетание — творог с сахаром. Дело в том, что он сам содержит лактозу, это молочный сахар. И если мы добавим ещё сладости, то риск сахарного диабета усилится", — объяснила Мухина в беседе с "Москвой 24".

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Ранее врач Алендеев назвал творог лучшим продуктом для печени. По словам эксперта, за счёт метионина он способствует расщеплению жиров и снижает риск стать жертвой жировой болезни. Также в топ врача вошли и другие продукты.

Обложка ©

Unsplash / Lena Kudryavtseva

Александра Мышляева
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