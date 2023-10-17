Россиянам рассказали о неизвестных суперспособностях квашеной капусты

Осень — сезон квашеной капусты. Польза ферментированных продуктов для здоровья огромная: они отлично усваиваются организмом, а кишечник получает максимальную пользу для нашей иммунной системы. О суперспособностях квашеной капусты Лайфу рассказала Ирина Лялина — старший преподаватель кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения.

"Употреблять капусту нужно и можно ежедневно, особенно осенью и зимой, в сезон простуд. Но есть и противопоказания. Квашеная капуста не рекомендуется людям, страдающим гипертонической болезнью, — за счёт содержания натрия (соли), который провоцирует повышение артериального давления. Также капуста повышает кислотность желудочного сока, поэтому она противопоказана при наличии любых воспалительных заболеваний желудка в стадии обострения и язвенной болезни", — предупредила собеседница Лайфа.

Чем полезна квашеная капуста?

Как все ферментированные продукты, квашеная капуста битком набита полезными бактериями. В ней также много витамина С и пробиотиков, витаминов группы В, К, которые позволяют полезным кишечным бактериям процветать и укреплять наше здоровье.

Квашеная капуста богата антиоксидантами, которые тормозят развитие хронических воспалительных процессов и поддерживают здоровье клеток. Есть даже исследования, которые показывают, что ферментированные продукты могут предотвращать мутации клеток и снижать риск образования опухолей, добавляет Лялина. Ну и, конечно же, этот любимый россиянами продукт поможет в профилактике ОРВИ, поддержании нормального веса и регуляции аппетита.

Как квасить?

Наиболее полезный рецепт — это нашинкованная капуста поздних сортов, морковь и умеренное количество соли, а дальше обычное брожение. Два-три дня — и капуста готова. Чтобы процесс брожения проходил правильно, эксперт советует использовать стеклянную или деревянную тару, а проколы на второй день делать деревянной лопаткой или палочкой, чтобы не помешать молочнокислым бактериям работать. А чтобы капуста была всегда хрустящей и не скисла, хранить её необходимо в холоде, при минимальном контакте с кислородом.