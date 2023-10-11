Назван самый полезный суп для здоровья пожилых людей

Щи из квашеной капусты являются самым полезным супом для пожилых людей. Врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина пояснила, что этот суп улучшит работу ЖКТ и насытит организм железом.

"У пожилых людей часто деградируют ферментные системы, слизистая становится более гладкая. Синтезируется меньше желудочного сока. Кислинка из квашеной капусты будет усиливать ферментные системы и создавать дополнительную кислотность, что помогает переваривать пищу", — подчеркнула она в беседе с "Москвой 24".

Квашеная капуста, по словам диетолога, богата витамином C и кальцием, укрепляющим кости. А содержащееся в составе железо требуется организму для поддержания нормального уровня гемоглобина. Чтобы получить этот элемент в полном объёме, доктор рекомендует варить суп на мясном бульоне.