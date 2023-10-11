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10 октября, 22:34

Назван самый полезный суп для здоровья пожилых людей

Диетолог Мухина: Щи из квашеной капусты насытят организм железом и кальцием

Щи из квашеной капусты являются самым полезным супом для пожилых людей. Врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина пояснила, что этот суп улучшит работу ЖКТ и насытит организм железом.

"У пожилых людей часто деградируют ферментные системы, слизистая становится более гладкая. Синтезируется меньше желудочного сока. Кислинка из квашеной капусты будет усиливать ферментные системы и создавать дополнительную кислотность, что помогает переваривать пищу", — подчеркнула она в беседе с "Москвой 24".

Квашеная капуста, по словам диетолога, богата витамином C и кальцием, укрепляющим кости. А содержащееся в составе железо требуется организму для поддержания нормального уровня гемоглобина. Чтобы получить этот элемент в полном объёме, доктор рекомендует варить суп на мясном бульоне.

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Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что пожилые люди должны добавить в утренний рацион перепелиные яйца. Они являются источником легкоусвояемого белка, витамина D и селена. Продукт, по словам диетолога, полезен для пожилых людей, у которых есть проблемы с ЖКТ.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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