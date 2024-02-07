Врач рассказала о неожиданной пользе скумбрии буквально для всего организма

Скумбрия оказалась одним из лучших продуктов, разжижающих кровь и стабилизирующих артериальное давление. О неожиданной пользе этой рыбы рассказала эндокринолог Екатерина Янг. По её словам, скумбрия ещё и является рекордсменом по содержанию жирных кислот омега-3 и витамина D, а они в свою очередь помогают организму эффективнее бороться с инфекциями и лишним весом.