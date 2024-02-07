Врач рассказала о неожиданной пользе скумбрии буквально для всего организма
Эндокринолог Янг: Скумбрия улучшает эластичность сосудов и текучесть крови
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Скумбрия оказалась одним из лучших продуктов, разжижающих кровь и стабилизирующих артериальное давление. О неожиданной пользе этой рыбы рассказала эндокринолог Екатерина Янг. По её словам, скумбрия ещё и является рекордсменом по содержанию жирных кислот омега-3 и витамина D, а они в свою очередь помогают организму эффективнее бороться с инфекциями и лишним весом.
"Скумбрия повышает количество полезного холестерина. Улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление", — перечислила эндокринолог в своём телеграм-канале.
Среди других продуктов, которыми можно пополнить зимний рацион и придать организму силы для борьбы с воспалениями, Янг назвала брюссельскую капусту, гранат, чеснок и руколу.
А ранее Life.ru писал о самой коварной форме холестерина, которая никак не зависит от образа жизни. По словам экспертов, этот вид увеличивает вероятность развития атеросклероза, тем самым повышая риск инфарктов и инсультов.