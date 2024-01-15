Принюхайтесь и загляните в глаза: Шеф-повар дал советы, как не нарваться на рыбу с душком Шеф-повар Гуряев: У свежей рыбы выпуклые и блестящие глаза 15 января, 10:28 У свежей рыбы выпуклые и блестящие глаза. Обложка © Shutterstock

Выбор качественных ингредиентов для стола может стать настоящим испытанием. При покупке рыбы лучше всего отдать предпочтение живой, прямиком из аквариума. Если же вы присматриваете себе уже фасованные морепродукты, обязательно обратите внимание на ключевые показатели свежести. Их Лайфу перечислил шеф-повар Александр Гуряев.

Качественная рыба выглядит так, будто её только что выловили из воды: у неё блестящая и немного влажная, но не липкая чешуя. А сухую пятнистую рыбу с первыми признаками окисления следует избегать — это явный показатель залежавшегося продукта Александр Гуряев Бренд-шеф сети ресторанов японской и паназиатской кухонь MYBOX

Что касается жабр, их здоровый цвет — красный. У разных пород жабры могут быть как ярких, так и тёмных оттенков, го главное, чтобы они не были посеревшими и не выделяли плохо пахнущую слизь. Кстати, недобросовестные продавцы давно научились окрашивать жабры кровью, поэтому не стесняйтесь принюхиваться и тщательно разглядывать товар.

"Возможно, странный, но нужный лайфхак — не забудьте заглянуть рыбе в глаза. Проверьте, чтобы они были выпуклыми и блестящими, а главное — ясными. Мутная радужка всегда говорит о не первой свежести морепродуктов", — добавил бренд-шеф сети ресторанов японской и паназиатской кухонь MYBOX.

Если по всем показателям рыба свежая, но вы всё ещё сомневаетесь, проверьте её на упругость: при надавливании пальцем на мясо оно должно быстро возвращать первоначальную форму, не оставляя следов вмятин и углублений.

А как быть с замороженной рыбой? В этом случае признак качества — также равномерный цвет без подозрительных пятен. Помимо того, следует уделить особое внимание и упаковке. Убедитесь, что пакет не повреждён и хорошо запечатан. При нарушении целостности упаковки есть вероятность заражения продукта бактериями.

Обязательно проверьте маркировку и срок годности продукта. Если разбегаются глаза от изобилия ассортимента, поищите упаковку с недавно замороженной рыбой — у неё лучше вкусовые качества и приятнее текстура. На это в том числе влияет и температурный режим в морозильнике. Оптимальным считается диапазон от -12 ºC до -18 ºC. Главное, чтобы рыба была цельная и без следов размораживания.

Кстати, любимая многими новогодняя закуска — заливная рыба, оказывается, совсем не гадость, как утверждал Ипполит из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", ведь она обладает целым рядом полезных свойств, в частности помогает максимально усвоить коллаген. Об этой и других скрытых фишках блюда читайте в материале Лайфа.