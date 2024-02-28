Девушкам назвали "вредный" продукт, который вернёт молодость и красоту

В сливочном масле содержится множество жизненно важных для человека витаминов групп A, D, E, K, а также группы B. Оно полезно для здоровья кожи, волос и профилактики проблем со зрением. О полезных свойствах этого продукта рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

"Кроме витамина A в составе сливочного масла представлены витамин К, а также витамин Е. Витамин Е является мощным антиоксидантом и важен для работы иммунной системы, а также для кожи и волос. В составе сливочного масла также есть и витамины группы В, но их содержание значительно ниже. Сливочное масло отличается высоким содержанием кальция, как и другие молочные продукты", — объяснила Тимощенко.

Она отметила, что в сливочном масле содержатся фосфолипиды — вещества, которые важны для работы нервной системы и построения мембран клеток. Специалист добавила, что этот продукт полезен для женского здоровья и красоты, поскольку жир как вещество принимает участие в синтезе женских половых гормонов.

Сливочное масло является одним из важнейших продуктов правильного рациона, однако его употребление следует ограничить до рекомендованных 20 граммов в день для взрослых и 10 граммов в день для детей. Кроме насыщенных жиров, присутствующих в сливочном масле, в свой рацион следует добавить и ненасыщенные жиры, источником которых является растительное масло, говорит гастроэнтеролог.