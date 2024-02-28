Уходит мёртвый белок: Гастроэнтеролог рассказала о пользе отказа от мяса в Великий пост

Бытует мнение, что без мяса, рыбы, творога и сыра, от которых придётся отказаться в Великий пост, организму не хватит строительного материала для роста мышц, но это не так. Об этом заявила в беседе с порталом "Страсти" гастроэнтеролог Ирина Иванова.

Она объяснила, что рацион человека в последние 50 тысяч лет не был богат белком, долго не существовало сельского хозяйства и кормовых пород животных. Людям по всей планете приходилось много физически работать и выживать в суровых условиях.

"У многих есть иллюзия, что для роста мышечной массы нужны только белки, аминокислоты, но нет! Жиры просто необходимы — вопрос к их качеству. Так, например, рафинированные масла вредны, в том числе и подсолнечное, пальмовое, рапсовое масло. А их добавляют в пирожные, колбасу, молочные продукты и всякие крабовые палочки", — пояснила Иванова.

Она заверила, что в условиях голодания или во время поста мышцы не уйдут. Медик в связи с этим напомнила о механизме аутофагии — процесса деградации и переработки внутриклеточного мусора. Дело в том, что в организме есть режим экономии белка: в крови накапливаются старые кровяные тельца, отбившие вирусы антитела, неактивные транспортные белки, а также воспалительные цитокины.

Такие белки-"мертвецы" сгущают кровь. Именно из-за перенасыщения ими, например людям при сильном воспалении, с вирусной, бактериальной или грибковой инфекциями, а также при обострении артрита и остеохондроза, минимум три дня нельзя есть животный белок — мясной и куриный бульоны, мясо, рыбу, творог, сыр, молоко и кефир. Но можно разнообразить рацион зеленью и жирами. Если человек не поел животный белок, организм забирает из капилляров мёртвый, очищая их.

Всего за сутки постящийся человек способен получить из крови 120–140 граммов белка, который переварится в желудке с постной едой и усвоится. Эксперт также посоветовала ограниченно есть животные жиры, так как они помогают строить "хороший" холестерин, который становится строительным материалом для клеток и гормонов. К тому же животные жиры не сгущают кровь.