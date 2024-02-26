Священник напомнил о правилах подготовки верующих к Великому посту

После Масленой недели, которая продлится с 11 по 17 марта, начинается Великий пост, к нему христианам нужно телесно и духовно подготовиться, рассказал телеканалу "360" священник Русской православной церкви Николай Савченко.

По его словам, накануне поста, в Прощёное воскресенье, нужно примириться с окружающими, попросив у всех прощения. В крайнем случае, если нельзя поговорить с кем-то, нужно простить его в душе. Смысл этого действия — избавиться от раздражения во время поста. За неделю до него нужно отказаться от мяса и молочных продуктов. Входить в пост нужно спокойно, не бросаясь в крайности.

"В Великий пост мы отказываемся от продуктов животного происхождения и рыбы. Это строгий пост, хотя в Греции есть послабления. По субботам и воскресеньям там едят морепродукты — креветки, мидии. В русской традиции такого нет, но некоторые верующие следуют греческой традиции. В пост обычно едят каши, овощи, макаронные изделия, орехи. Некоторые верующие постятся строже, воздерживаясь от масла", — рассказал Савченко.

Нужно также постараться избегать традиций с языческими корнями — не прыгать через костёр и не сжигать чучело зимы. Савченко напомнил и о других традициях. Так, в День памяти сорока Севастийских мучеников, 22 марта, принято печь из постного теста жаворонков.

Во время поста по субботам и воскресеньям разрешается пить вино, но в меру. Пост необходим, чтобы верующий человек усмирил плоть и обострил дух. В Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (28 апреля) строгий пост можно разбавить рыбой. В Лазареву субботу (27 апреля) позволяется поставить на стол икру. Самые строгие недели поста — первая и последняя. Их нужно соблюдать даже тем, кто по здоровью не может выдержать весь период.