Россиянам объяснили, как они чаще всего могут "заработать" себе гастрит

Желудок очень быстро изнашивается, если питаться неправильно. Чтобы сохранить его, нужно есть определённые продукты. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

Например, не стоит переедать всего подряд, что многие делают почти ежедневно. Часто это происходит из-за стресса. Переедание заставляет желудок работать на пределе возможностей. Он слишком сильно растягивается, долго переваривает еду, медленно опорожняется. Усугубляет ситуацию наличие кислоты в этом органе.

"Желудок — это мешок, который выделяет внутри себя агрессивную соляную кислоту. Она переваривает не только пищу, но и слизистую оболочку самого желудка. Поэтому от длительной переработки истончается слизистая оболочка и постепенно приходит в негодность", — пояснил Харлов.

Он напомнил, что наличие гастрита может показать эндоскопия, даже если в организме ещё нет соответствующих бактерий.