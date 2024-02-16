Россиянам объяснили, как они чаще всего могут "заработать" себе гастрит
Гастроэнтеролог Харлов: Переедание всего подряд приводит к гастриту
Желудок очень быстро изнашивается, если питаться неправильно. Чтобы сохранить его, нужно есть определённые продукты. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.
Например, не стоит переедать всего подряд, что многие делают почти ежедневно. Часто это происходит из-за стресса. Переедание заставляет желудок работать на пределе возможностей. Он слишком сильно растягивается, долго переваривает еду, медленно опорожняется. Усугубляет ситуацию наличие кислоты в этом органе.
"Желудок — это мешок, который выделяет внутри себя агрессивную соляную кислоту. Она переваривает не только пищу, но и слизистую оболочку самого желудка. Поэтому от длительной переработки истончается слизистая оболочка и постепенно приходит в негодность", — пояснил Харлов.
Он напомнил, что наличие гастрита может показать эндоскопия, даже если в организме ещё нет соответствующих бактерий.
Ранее международная группа учёных в составе с экспертом из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН) выяснила, что бактерия Хеликобактер (Helicobacter pylori), провоцирующая у человека гастрит и язву, эволюционирует вместе с ним.
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