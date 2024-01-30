Эндокринолог развеяла миф о лечебных свойствах минералки Врач Комиссарова заявила, что минеральная вода не помогает при язве и гастрите 30 января, 09:47 Минеральная вода не так полезна, как считается. Обложка © freepik

Полезные свойства минеральной воды сильно преувеличены, при том что наука не находит доказательств лечебного эффекта от этого напитка. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова.

"На этикетках пишут, что минеральная вода полезна при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, кажется, список бесконечен. Но доказательств в науке этому — нет", — отметила она в своём телеграм-канале.

Доктор подчеркнула, что пить газированный напиток при гастрите или язве практически бессмысленно. Его можно использовать лишь как примитивный антацид благодаря содержанию соды. Иными словами, напиток поможет нейтрализовать соляную кислоту в желудке. Однако такой метод давно не актуален. Кислотозависимые заболевания сегодня лечатся современными способами, а не только содой, пояснила медик.

Ещё минеральной водой пользуются как раствором солей магния (слабительным), а также она является источником кальция. Однако Комиссарова напомнила, что в минералке слишком много натрия. Поэтому ею нельзя злоупотреблять людям с высоким давлением, почечной или сердечной недостаточностью.

Ранее Лайф писал, что минеральную воду нельзя пить вместо чистой или газированной воды. Она обладает биологической активностью и должна применяться дозированно, а лучше — по назначению врача. Особенно осторожно с с этим напитком стоит быть людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.

Авторы Татьяна Миссуми