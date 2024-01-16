Вызывающие гастрит у россиян и турок бактерии оказались родственниками

Бактерия Хеликобактер (Helicobacter pylori), провоцирующая у человека гастрит и язву, эволюционирует вместе с ним. К такому выводу пришла международная группа учёных в составе с экспертом из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Бактерия Helicobacter pylori существует с человеком свыше 100 тысяч лет и провоцирует воспаление слизистой оболочки желудка, язву и даже рак. На сегодняшний день она выявлена у порядка 3,5 млрд человек.

"Специалисты обнаружили, что из-за тесных симбиотических отношений с людьми бактерии эволюционировали в несколько отдельных географических популяций. Штаммы H. pylori в зависимости от региона могут иметь небольшие, но заметные генетические различия", — пояснили в пресс-службе КНЦ СО РАН.

Исследователи собрали свыше тысячи штаммов H. pylori из 50 стран и проанализировали их полные геномы. В итоге они обнаружили четыре основные популяции и 17 субпопуляций, имеющих отношение к разным географическим регионам. Так в России доминирует одна из евразийских субпопуляций. Причём она же была обнаружена в Турции, Польше, Литве, Латвии и Германии.

Пока что специалистам в рамках научной работы удалось охватить не все регионы и популяции. Решающее значение в изучении бактерии имеет получение лучшего охвата геномов из Южной, Центральной Азии и России. Дополнительные образцы могут пролить свет на возможность обнаружения новых субпопуляций, помогут узнать особенности, определяющие патогенность для человека, а также создать новые методы борьбы с бактериальными инфекциями и повышения эффективности использования антибиотиков.