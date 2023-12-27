"Лучше не есть": Названы части курицы, где больше всего паразитов

Иногда куриные субпродукты могут негативно влиять на здоровье, поэтому с ними надо быть осторожными. Больше всего паразитов и вредных бактерий содержится в лёгких птицы, сообщил врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Куриные лёгкие и головы содержат большое количество паразитов и вредных бактерий, которые не будут уничтожены в процессе приготовления и термической обработки. Гузку тоже лучше не есть по той же причине. Куриную печень можно есть, но максимально свежую и в небольших количествах, так как в ней очень много холестерина", — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавил, что куриная печень богата медью, витамином B12 и железом, однако высокое содержание холестерина может навредить почкам. По словам Умнова, от такой пищи лучше отказаться при язве желудка и гастрите. Детей до трёх лет также не стоит кормить ею.

"В куриной печени много витамина А, полезного в умеренных количествах для кожи и волос, но его избыток в организме приведёт к быстроразвивающемуся отравлению. Кроме того, избыток витамина А действует на мозг и приводит к разрушению костной ткани у взрослых, а у детей — к остановке роста", — заключил врач.