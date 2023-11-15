Нутрициолог оценила миф о том, что "магазинные" курицы накачаны гормонами

Куриное мясо — отличный источник белка, витаминов и минералов. Этот диетический продукт содержит в себе хром, кобальт, цинк, молибден, селен, фосфор, магний, калий, витамины группы В и витамин РР. Белок куриного мяса легче усваивается и подходит при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и проблемах с холестерином. Однако существует миф о том, что кур накачивают гормонами, чтобы они быстрее росли: курица на птицефабрике растёт около 45 дней, домашняя — около шести месяцев. В чём разница и стоит ли бояться повстречать такую продукцию, Лайфу рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

"Дело в том, что биоинженеринг не стоит на месте. Причина заключается в специально выведенных породах птицы. Птица выводилась именно для того, чтобы быстро набирать вес. Гормоны ей просто не нужны. Кроме того, кормить кур гормонами дорого, это привело бы к существенному удорожанию продукции", — рассказала эксперт.

По словам собеседницы Лайфа, для быстрого роста птиц корма обогащают витаминами и минералами, дают энзимы — препараты, улучшающие процесс пищеварения. Также куры мало двигаются, что делает мясо более мягким (так как мышечная ткань плохо развивается) и ускоряет набор веса в отличие от домашних птиц.

"И самое главное — применение гормонов роста в животноводстве официально запрещено в большинстве цивилизованных стран, в том числе в России и Европе", — подчеркнула Гусакова.