5 блюд из СССР, которые были самыми вкусными Оглавление Синие куры Томатное мороженое Молочный суп Апельсиновые корки Молочный кисель Считается, что блюда домашнего приготовления в СССР были или невкусными, или так себе. Ничего подобного! Граждане избалованными не были. Ели и радовались, что на столе есть еда. 23491 23491 5 блюд из СССР, которые на самом деле были вкусными. Обложка © ТАСС / Юрий Лизунов

Синие куры

По поводу этих несчастных птиц кто только не изгалялся в Интернете. Мол, есть это было невозможно, птицу варили часами, а такого быть не должно, и вообще всё это гадость, гадость, гадость.

Ничего подобного! Тушки синих непотрошёных кур со скрюченными лапами и зажмуренными глазками действительно на первый взгляд не вызывали аппетита. Но они хотя бы были ощипанными, пуcть и не всегда до конца. А ведь бывали времена, когда кур продавали не только не ощипанными, но даже ещё и живыми. То есть курицу надо было сперва зарезать — недаром у некоторых домов перед подъездами стояла большая колода для рубки мяса.

Распродажа тушек кур на птицефабриках по-прежнему вызывает ажиотаж у бывалых людей. Фото © Getty Images / Derek Hudson

И что-то никто не жаловался. Да, "синюю птицу" надо было опалить, чтобы удалить остатки перьев: в СССР кур ощипывали вручную, и часть перьев иногда оставались на коже. Да, их надо было выпотрошить — зато в распоряжении хозяйки оставались ещё и потроха. И да — их надо было долго варить, потому что часть этих кур были несушками, то есть имели почтенный возраст. Зато какой ароматный из них был бульон!

Сейчас, когда в суп кладутся части юного откормленного бройлера, такого бульона почему-то нет. Ну так и сами тушки уже почти не напоминают обычную курицу. Быть может, именно поэтому распродажа тушек кур-несушек на птицефабриках по-прежнему вызывает ажиотаж у бывалых людей? Они знают: это вкусно. Ну а головы, лапы и потроха с удовольствием съедали кошки и собаки — никаких специализированных кормов для них не было.

Томатное мороженое

Уж кто только не плевался по поводу мороженого с томатным наполнителем. Мол, гадость несусветная! Подозреваю, что эти люди на самом деле никогда не пробовали советское мороженое, а вкус его лишь представляют. Мол, как можно молоко смешать с томатной пастой? Фу!

Мороженое — оно и с томатом мороженое. Фото © ТАСС / Олег Пороховников

На самом деле это было обычное молочное мороженое по восемь копеек в бумажном стаканчике. Никаким кетчупом от него никогда не пахло. Цвет был приятный, розовый, а вкус — молочный и чуть-чуть кислил. Конечно, умудрённые опытом взрослые предпочитали пломбир, но детворе было совершенно всё равно: мороженое — оно и с томатом мороженое. Особенно в тридцатиградусную жару. Было вкусно и полезно!

Молочный суп

Молочный суп в СССР любили не все. Но виной тому было не само блюдо, а нерадивые повара в детских садах, которые умудрялись варить его так, что в нём появлялись пенка и комки. Когда его варили дома и съедали тут же, горячим, никакой пенки не было. Напомню, классический рецепт молочного супа представлял собой вермишель, сваренную на натуральном молоке. Чуть-чуть соли, ложка сахара — и м-м-м! Объедение! Особенно если набегался на улице.

Молочный суп в СССР любили не все. Фото © Shutterstock

Если в доме не было вермишели, то хозяйки выходили из положения просто — делали затирку. Подозреваю, что затирка — белорусское блюдо, которое сохранилось в Сибири благодаря переселенцам 1911 года. На плиту ставилось молоко, а когда оно закипало, хозяйка насыпала в тарелку горку муки, капала туда холодного молока и быстро затирала его ложкой. Получившиеся комочки — клёцки — кидала в молоко, варила несколько минут, и суп для ребёнка был готов. Подозреваю, что всё дело было в цельнозерновой муке, но оттащить от такого супа ребёнка было сложно.

Апельсиновые корки

Это в Москве в 1980-е годы апельсины продавались круглый год. На периферии советские дети пробовали их только в новогодние каникулы, когда каждому ребёнку доставалось по несколько фруктов — апельсинов или мандаринов — в подарках. Поэтому корки всегда оставляли.

Ещё из корок делали цукаты. Фото © Shutterstock

Взрослые с ними заваривали чай. Чая в пакетиках тогда не было. Его заваривали в особом заварнике (ну или в металлической кружке, если дело было в общаге) и потом разбавляли кипятком. А ещё из корок делали цукаты: их мелко резали и бросали в кипящий сахарный сироп, доводили до кипения и тут же гасили огонь. Так делали несколько раз, пока корки не становились прозрачными. Это было в тысячу раз вкуснее и ароматнее советского апельсинового мармелада! А уж тот был очень вкусным.

Молочный кисель

Обычно кисели в СССР делали на морсах. Варили морс из варенья, добавляли в него пару ложек разведённого картофельного крахмала (кукурузного в большей части страны не водилось), размешивали, варили пару минут, остужали и пили. Такое питьё давали детям во время простуд, гриппа, с удовольствием пили сами. Густоту киселя регулировали количеством крахмала. Можно было сварить его так, что ложка стояла, а можно было приготовить совсем жидким. А ещё его варили из молока!

Молочный кисель надолго утолял голод и был полезен для растущего детского организма. Фото © ТАСС / Сергей Желудович

Никаких молочных коктейлей до 1980-х годов не было, а молочный кисель, куда добавляли ложку сахара, надолго утолял голод и для растущего организма ребёнка был весьма полезен — ведь в молоке были кальций и белок. Многие взрослые, чьё детство пришлось на время войны, и сами с удовольствием пили молочный кисель.

Авторы Майя Новик