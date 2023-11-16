Или вы съедите 120 г курицы, или 1,5 кг хлеба: Врач объяснила, почему веганство — это не про ЗОЖ

Теоретически веганское меню может заменить полноценный рацион, включающий продукты животного происхождения. Однако для компенсации всех питательных веществ (витаминов, минералов, белков и аминокислот) человеку придётся очень тщательно следить за разнообразием пищи, а также принимать специальные добавки и регулярно контролировать показатели биохимии крови, наблюдаться у врача. О том, можно ли сохранить здоровье при веганской диете, Лайфу рассказала врач Нина Зубова.

"Скажем проще: есть только овощи и быть здоровым — никак не выйдет. Во-первых, человек — не травоядное животное. Он хищник. Об этом говорит один из признаков — наличие клыков, а также строение пищеварительной системы. Она не позволяет синтезировать белки, поглощая только траву, в отличие, например, от той же коровы", — подчеркнула врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

Также врач предупредила, что для компенсации всех необходимых питательных веществ на веганской диете придётся буквально очень много есть. Из пищи человек получает девять незаменимых аминокислот, которые в большинстве своём содержатся в мясе и молочных продуктах. Например, изолейцин — аминокислота, необходимая для синтеза белков крови и мышечной ткани. Его дневная норма содержится в 120 граммах курицы. Чтобы восполнить запас изолейцина без мяса, нужно съесть около 500 грамм гороха или же полтора килограмма ржаного хлеба.

Ещё один пример — витамин В12. Он необходим для выработки клеток крови, здоровья нервной системы, синтеза ДНК. И естественным путём его можно получить только из продуктов животного происхождения. Альтернатива одна — добавки к пище в виде таблеток, подчеркнула Зубова.