Не высушенные вовремя волосы приводят к размножению пылевых клещей, предупредила трихолог

Женщины часто совершают одну и ту же ошибку после мытья волос: ходят с полотенцем на голове. Однако, если делать это больше пяти минут, образуется паровая баня, предупредила в беседе с РИА "ФедералПресс" трихолог Татьяна Егорова.

"Не ходите с полотенцем на голове больше пяти минут. Иначе происходит паровая баня. Корни волос прилегают близко к коже, усиливаются выделения из сальных желёз, от этого волосы больше загрязняются. Поэтому сушите волосы феном сразу после мытья", — заявила Егорова.

Также Егорова рассказала, что, если ложиться спать с мокрыми волосами, со временем на коже могут появиться зуд, аллергия и покраснения. Всё из-за того, что пылевые клещи очень любят влагу, поэтому такая привычка может привести к их размножению. Лучше после душа просушить феном корни волос и расчесать пряди по всей длине, чтобы они были слегка влажные.