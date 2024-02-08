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8 февраля, 03:24

Не высушенные вовремя волосы приводят к размножению пылевых клещей, предупредила трихолог

Трихолог Егорова: Если ходить с полотенцем на голове после душа, волосы станут грязнее

Женщины часто совершают одну и ту же ошибку после мытья волос: ходят с полотенцем на голове. Однако, если делать это больше пяти минут, образуется паровая баня, предупредила в беседе с РИА "ФедералПресс" трихолог Татьяна Егорова.

"Не ходите с полотенцем на голове больше пяти минут. Иначе происходит паровая баня. Корни волос прилегают близко к коже, усиливаются выделения из сальных желёз, от этого волосы больше загрязняются. Поэтому сушите волосы феном сразу после мытья", — заявила Егорова.

Также Егорова рассказала, что, если ложиться спать с мокрыми волосами, со временем на коже могут появиться зуд, аллергия и покраснения. Всё из-за того, что пылевые клещи очень любят влагу, поэтому такая привычка может привести к их размножению. Лучше после душа просушить феном корни волос и расчесать пряди по всей длине, чтобы они были слегка влажные.

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Лаками для волос тоже стоит пользоваться аккуратнее. По словам химика, они в целом безопасны для человека, но всё же могут содержать потенциально опасные компоненты, а также наносить вред здоровью.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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