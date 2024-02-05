Химик рассказала, как воспользоваться лаком для волос и не "отравить" всю семью Химик Дроганова: Лак для волос особенно опасен для аллергиков и астматиков 5 февраля, 08:35 Обложка © Shutterstock

Лаки для волос в целом безопасны для человека, но всё же могут содержать потенциально опасные компоненты, а также наносить вред здоровью. Особенно если распылять их на всю квартиру. Как выявить некачественный стайлинг, Лайфу рассказала Татьяна Дроганова — старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

При выборе стайлинга эксперт советует обращать внимание на состав, например, есть ли этиловый спирт, используемый в качестве растворителя. Дело в том, что спирт пересушивает волосы, а при постоянном использовании повысит их ломкость. В составе качественных лаков обычно содержатся спиртовые растворители.

Кроме этого, качественные лаки имеют нейтральный, еле ощутимый запах, который, как правило, быстро выветривается (или вообще не имеют запаха). Сильный и резкий запах — признак низкого качества продукции.

В состав любого лака входят так называемые плёнкообразователи. Это синтетические или натуральные полимеры, которые создают на поверхности волоса специальную плёнку, фиксируя таким образом причёску. При чрезмерном использовании лака плёнка может закупорить также поры кожи на голове. Это становится причиной нарушения работы сальных желёз и, как следствие, появления раздражения и перхоти. Татьяна Дроганова Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Кроме этого, при неправильном или избыточном нанесении лака некоторое его количество неизбежно попадает на слизистые оболочки и в дыхательную систему. Вещества, содержащиеся в составе стайлинга, могут вызвать ощущение дискомфорта, боль или сухость в горле, головную боль, тошноту, слезотечение, искажение зрения, приступы аллергии и астмы. Потенциально опасными лаки могут быть именно для аллергиков, людей с чувствительной кожей, а также для астматиков. При этом пострадать может не только тот, кто хочет зафиксировать причёску, но и члены семьи.

"Для минимизации негативного эффекта для волос и кожи головы следует использовать для фиксации причёски небольшие количества лака, а нанесение на причёску осуществлять на расстоянии вытянутой руки. В конце дня остатки лака лучше смывать шампунем", — советует Дроганова.

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Авторы Андрей Горяничев