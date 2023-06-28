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28 июня, 12:03

Визажист раскрыла способы быстро привести в порядок волосы и "забетонировать" лак надолго

Визажист Михальчик советует делать ванночки с ледяной водой после нанесения лака

Иногда бывают такие моменты, что девушкам нужно очень срочно привести себя в порядок. Помочь в этом могут несколько лайфхаков, о которых рассказала визажист Эльвира Михальчик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

В частности, эксперт объяснила, как решить проблему долго высыхающего лака.

"Исправить это очень легко. Через две минуты после нанесения лака погрузите свои руки в ледяную воду буквально на 15 секунд. Столь низкая температура забетонирует лак на ногтях надолго", — пояснила визажист.

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Но вот для лица такие ванночки очень опасны, так как можно легко застудить нерв. Лечение будет долгим и болезненным. Также Михальчик поделилась лайфхаком, как привести в порядок причёску, если вы легли спать с мокрой головой. Эксперт советует пригладить волосы чистой зубной щёткой, по её словам, так получится гораздо лучше.

А привести ногти в порядок после домашней уборки поможет жирный питательный крем. Визажист рекомендует нанести его толстым слоем на руки и втирать поглубже в ногти. Затем нужно надеть хлопковые перчатки и не снимать их 10–15 минут. В результате кожа и ногти станут свежими и увлажнёнными.

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Ранее врач Татьяна Захарова назвала гель-лак опасным для диабетиков и астматиков. Он может вызывать затруднённое дыхание из-за аллергии на метакрилат.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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