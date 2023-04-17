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17 апреля, 10:05

По угрозой лёгкие: Две скрытые опасности домашнего маникюра гель-лаком

Врач Захарова назвала гель-лак опасным для диабетиков и астматиков

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Гель-лаки могут серьёзно навредить астматикам и диабетикам. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова.

"Мы наблюдаем реакции всё чаще и чаще, потому что всё больше людей покупают наборы для самостоятельного изготовления, у них развивается аллергия, а затем они идут в салон — и аллергия становится всё хуже", — цитирует эксперта "Медикфорум".

По словам врача, причиной затруднённого дыхания может быть аллергия на метакрилат. Это вещество часто используется в датчиках глюкозы и инсулиновых помпах, поэтому страдающим диабетом стоит быть очень внимательными.

Названы 3 причины снимать гель-лак с ногтей через две недели

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Ранее врач Ирина Юзуп назвала возможную причину ломкости ногтей. Эксперт посоветовала избегать воздействия на них химии, использовать перчатки и крем для устранения сухости.

Никита Никонов
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