По угрозой лёгкие: Две скрытые опасности домашнего маникюра гель-лаком
Врач Захарова назвала гель-лак опасным для диабетиков и астматиков
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Гель-лаки могут серьёзно навредить астматикам и диабетикам. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова.
"Мы наблюдаем реакции всё чаще и чаще, потому что всё больше людей покупают наборы для самостоятельного изготовления, у них развивается аллергия, а затем они идут в салон — и аллергия становится всё хуже", — цитирует эксперта "Медикфорум".
По словам врача, причиной затруднённого дыхания может быть аллергия на метакрилат. Это вещество часто используется в датчиках глюкозы и инсулиновых помпах, поэтому страдающим диабетом стоит быть очень внимательными.
Ранее врач Ирина Юзуп назвала возможную причину ломкости ногтей. Эксперт посоветовала избегать воздействия на них химии, использовать перчатки и крем для устранения сухости.