По угрозой лёгкие: Две скрытые опасности домашнего маникюра гель-лаком

Гель-лаки могут серьёзно навредить астматикам и диабетикам. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова.

"Мы наблюдаем реакции всё чаще и чаще, потому что всё больше людей покупают наборы для самостоятельного изготовления, у них развивается аллергия, а затем они идут в салон — и аллергия становится всё хуже", — цитирует эксперта "Медикфорум".

По словам врача, причиной затруднённого дыхания может быть аллергия на метакрилат. Это вещество часто используется в датчиках глюкозы и инсулиновых помпах, поэтому страдающим диабетом стоит быть очень внимательными.