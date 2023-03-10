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10 марта, 13:20

Названы 3 причины снимать гель-лак с ногтей через две недели

Эксперт Кубрина объяснила, чем опасно длительное ношение покрытия на ногтях

Искусственное покрытие на ногтях следует носить не дольше двух с половиной недель, иначе ногтевая пластина травмируется. Об этом сообщила РИАМО инструктор и преподаватель по маникюру, эксперт WorldSkills Russia "Молодые профессионалы" Екатерина Кубрина.

Всё дело в том, что из-за отрастания ногтя центр тяжести перемещается на самый край, а это провоцирует отслойку и заболевания, предупредила специалист. Кроме того, руки выглядят неухоженными и некрасивыми. Мастер отметила, что коррекцию искусственного покрытия нужно производить не реже одного раза в 14 дней.

"Многие мастера любят покрывать ногти "под кутикулу", якобы увеличивая время носки до четырёх недель. Хочется спросить, а парикмахер скальп снимает, чтобы прокрасить корни волос клиента, чтобы корни дольше были окрашены? Ну нет же! Так вот и мастерам маникюра не стоит лезть в корневую систему ногтевой пластины и орудовать там фрезами или химическими растворами. Ведь можно и травмировать корень ногтя", — поделилась Кубрина.

По её словам, ухоженный вид ногтей без покрытия можно поддерживать и в домашних условиях. Например, использовать масло для кутикулы, не забывать увлажнять кожу рук, а также пилочкой придавать ногтям нужную форму.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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