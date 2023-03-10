Опрос подтвердил, что россиянки ходят на маникюр не только ради красоты

Чуть более половины жительниц российских городов-миллионников (52%) прибегают к услугам бьюти-мастеров, так как не считают, что в состоянии самостоятельно сделать себе макияж и маникюр. А вот для 22% посещение салонов красоты — это возможность избавиться от стресса. Таковы результаты исследования, проведённого онлайн-сервисом для поиска специалистов "Профи".

83% участниц опроса рассказали, что преимущественно приходят в салоны красоты, чтобы выглядеть лучше "для себя". При этом только в 9% случаев дамы "наводят марафет" при помощи бьюти-мастеров перед праздниками, а перед свиданиями и того меньше — 3,8%.

На вопрос, какую процедуру вы бы оставили, если бы пришлось выбирать, свыше 50% выбрали маникюр. Самой популярной эту услугу в салонах красоты считают 82,5% женщин. От услуг стилистов и визажистов были бы готовы отказаться почти все опрошенные. Макияж бы оставили только 2,2%, а услуги стилистов — 1,8%. Только 1,6% ходят к бьюти-мастеру, когда им скучно. Как оказалось, 82% никогда и в голову не приходило спасаться от безделья у бьюти-мастеров. А вот 13,4% россиянок признались, что им случалось заказывать бьюти-услуги "от скуки".

Получать бьюти-услуги в подарок нравится 83% респонденток. Сами дарить такие процедуры готовы 48% женщин. Что касается недавно прошедшего праздника 8 Марта, свыше 35% женщин заявили, что в преддверии этой даты все процедуры могут делать дома самостоятельно, 31% признались, что отправились бы в салон за маникюром, причёской или макияжем.

Согласно результатам опроса, при выборе мастера 66,9% женщин обращают внимание на соцсети специалиста или основывают выбор на отзывах знакомых. 36% готовы тратить на бьюти-процедуры от 1000 до 3000 рублей в месяц. Более 10 000 могут тратить всего 7,8% опрошенных.