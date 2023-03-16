Врач назвала возможную причину ломкости ногтей

Травмы, недостаток воды и неправильное питание — основные возможные причины ломкости ногтей. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Юзуп. Она посоветовала избегать воздействия на ногти химии, использовать перчатки и крем для устранения сухости. В случае удара или раны лучше, чтоб они заживали естественным путём. Поможет избежать проблем, по её словам и грамотный рацион.

"Недостаток витаминов и минералов может привести к слабым и ломким ногтям. Чтобы улучшить здоровье ногтей, убедитесь, в сбалансированности своей диеты. Она должна быть богата такими питательными веществами, как биотин, витамин Е и железо", — рассказала "Газете.ru" Юзуп.

Врач также отметила, что ломкость ногтей может быт следствием заболеваний. Например, проблем со щитовидной железой, диабета и анемии. Кроме того, по её словам, чрезмерное использование лака или акрила тоже может повредить ногтевое ложе. Ирина Юзуп посоветовала либо отказаться от вредных процедур, либо пользоваться безопасными средствами.