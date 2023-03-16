Врач назвала возможную причину ломкости ногтей
Врач Юзуп: Ломкость ногтей может говорить о проблемах со щитовидной железой
Травмы, недостаток воды и неправильное питание — основные возможные причины ломкости ногтей. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Юзуп. Она посоветовала избегать воздействия на ногти химии, использовать перчатки и крем для устранения сухости. В случае удара или раны лучше, чтоб они заживали естественным путём. Поможет избежать проблем, по её словам и грамотный рацион.
"Недостаток витаминов и минералов может привести к слабым и ломким ногтям. Чтобы улучшить здоровье ногтей, убедитесь, в сбалансированности своей диеты. Она должна быть богата такими питательными веществами, как биотин, витамин Е и железо", — рассказала "Газете.ru" Юзуп.
Врач также отметила, что ломкость ногтей может быт следствием заболеваний. Например, проблем со щитовидной железой, диабета и анемии. Кроме того, по её словам, чрезмерное использование лака или акрила тоже может повредить ногтевое ложе. Ирина Юзуп посоветовала либо отказаться от вредных процедур, либо пользоваться безопасными средствами.
Как писал ранее Лайф, врач Жовтан рассказала, что дефицит железа может привести к расслоению ногтей. По её словам, неровные ногтевые пластины также встречаются при аутоиммунных заболеваниях.
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