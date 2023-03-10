Названы болезни, о которых можно узнать по состоянию ногтей

Ногти отличаются от кожи по своему строению, но являются её придатком, как и волосы. Об этом "Газете.ru" рассказала дерматовенеролог, дерматолог Наталия Жовтан.

"Иногда внешний вид пластин может стать непривлекательным. Появляются неровности и углубления, которые могут возникать в результате травм, например при нарушении технологии маникюра, из-за воздействия бытовой химии или сдавливания тесной обувью", — объяснила она.

По её словам, неровные ногтевые пластины также встречаются при аутоиммунных заболеваниях, тогда на поверхности могут наблюдаться напёрстковидные углубления. А при железодефицитной анемии возникает расслоение ногтей, которые становятся тусклыми и ломкими.

Жовтан обратила внимание, что в раннем возрасте ногтевые пластины имеют розовый тон и отличаются гладкостью, с возрастом цвет становится матовым, с микротрещинами и шероховатостями.