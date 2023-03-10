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10 марта, 16:18

Названы болезни, о которых можно узнать по состоянию ногтей

Врач Жовтан рассказала, что дефицит железа может привести к расслоению ногтей

Ногти отличаются от кожи по своему строению, но являются её придатком, как и волосы. Об этом "Газете.ru" рассказала дерматовенеролог, дерматолог Наталия Жовтан.

"Иногда внешний вид пластин может стать непривлекательным. Появляются неровности и углубления, которые могут возникать в результате травм, например при нарушении технологии маникюра, из-за воздействия бытовой химии или сдавливания тесной обувью", — объяснила она.

По её словам, неровные ногтевые пластины также встречаются при аутоиммунных заболеваниях, тогда на поверхности могут наблюдаться напёрстковидные углубления. А при железодефицитной анемии возникает расслоение ногтей, которые становятся тусклыми и ломкими.

Жовтан обратила внимание, что в раннем возрасте ногтевые пластины имеют розовый тон и отличаются гладкостью, с возрастом цвет становится матовым, с микротрещинами и шероховатостями.

Врач рассказала, на какие опасные болезни указывают ногти Терри

Врач рассказала, на какие опасные болезни указывают ногти Терри

Ранее Лайф писал, что искусственное покрытие на ногтях следует носить не дольше двух с половиной недель, иначе ногтевая пластина травмируется. В этом случае смещается центр тяжести, что и приводит к проблемам.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
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