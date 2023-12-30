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29 декабря, 22:56

Россиян предупредили, что заразиться ВПЧ можно даже через полотенце

Дерматовенеролог Саперова: ВПЧ может передаться через общую постель и полотенце

Вирус папилломы человека (ВПЧ) передаётся не только половым путём, но и через общую постель и полотенце. Инфицированные, как правило, не знают, что они заразились.

"Распространённость ВПЧ по популяции в зависимости от региона может доходить до 84%", — рассказала РИАМО врач-дерматовенеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

По её словам, выраженные симптомы заболевания отсутствуют, из-за чего его сложно диагностировать. Единственное заметное проявление — аногенитальные бородавки, возникающие ежегодно у 42 миллионов человек. Это происходит у 80% подростков "после сексуального дебюта", при этом треть новообразований (30%) вызывает вирус "высокоонкогенного риска". Также ВПЧ может передаваться от матери ребёнку во время родов.

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Врач отметила, что диагностирование ВПЧ у одного из партнёров не означает его неверности, а вот пройти тщательное обследование ему придётся.

А ранее были названы шесть правил, которые помогут избежать заражения ВПЧ. В частности, нужно вакцинироваться, повышать иммунитет и иметь постоянного полового партнёра.

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Лариса Сафронова
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