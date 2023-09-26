Гинеколог ответила, в каком возрасте нужно прививаться от ВПЧ и вызывает ли прививка бесплодие

Прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) вызывает много волнений и вопросов. Многие сомневаются в её необходимости и опасаются побочных эффектов, связанных, например, с бесплодием. О том, имеют ли основания эти сомнения, Лайфу рассказала онколог-гинеколог клиники "Евроонко" Екатерина Тимофеева.

Врач напомнила, что вирус папилломы человека — это самая распространённая инфекция, которая передаётся половым путём и присутствует у 80% населения Земли. Причём существует 19 типов ВПЧ, которые представляют высокий онкогенный риск и являются причиной рака шейки матки — заболевания, от которого ежедневно умирает около 20 россиянок.

"Какой лучший возраст для прививки от ВПЧ? Идеально привить девочку в возрасте от девяти лет до начала половой жизни. Если прививка делается до 15 лет, она проводится в два этапа, а после 15 лет — в три этапа. Ревакцинация не требуется. Прививка, сделанная до начала половой жизни, обеспечивает максимальную эффективность. Однако женщины могут прививаться и до 45 лет", — пояснила доктор.

На сегодняшний день в России доступны две зарегистрированные вакцины от ВПЧ — "Церварикс" и "Гардасил". Первая защищает от 16-го и 18-го генотипов вируса, а вторая является четырёхвалентной вакциной, защищающей от 16, 18, 6 и 11-го генотипов. Ещё одним распространённым в мире препаратом является "Гардасил-9", однако он доступен лишь за рубежом.

"А что насчёт мальчиков? Да, и мальчикам также рекомендуется прививаться от ВПЧ с девяти лет. Мужчины могут быть переносчиками ВПЧ, и прививка помогает повысить коллективный иммунитет. Онкогенные типы ВПЧ могут стать причиной рака полового члена, ануса, языка и горла", — предупредила онколог-гинеколог.

Прививка от ВПЧ — это эффективный способ защиты от рака шейки матки и других связанных с вирусом заболеваний. Она не вызывает бесплодие и несёт пользу для общества. Причём пройти вакцинацию можно по программе ОМС. Для этого следует обратиться к лечащему врачу и получить необходимую информацию.