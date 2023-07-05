Регион

Уведомления отключены

5 июля, 08:49

Тандем сигаретного дыма с вирусом папилломы оказался фактором риска рака головы и шеи

Учёные: Курение и ВПЧ резко повышают риск развития рака головы и шеи

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Курение в сочетании с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ) действуют синергически и повышают риск развития рака головы и шеи. К такому выводу по результатам исследования пришли учёные из Института биомедицинских наук Университета Сан-Паулу (ICB-USP) в Бразилии. Итоги их работы появились в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Согласно результатам прошлых исследований, курение и ВПЧ по отдельности могут спровоцировать развитие рака головы и шеи. Однако теперь эксперты доказали, что вместе они ещё больше увеличивают вероятность возникновения онкозаболевания.

Названо 4 нешуточные причины, почему растёт живот и не худеет

Названо 4 нешуточные причины, почему растёт живот и не худеет

Рак головы и шеи — это группа видов опухолей полости рта, носа, придаточных пазух носа, миндалин, горла и щитовидной железы. Авторы рассмотрели на клеточных культурах полости рта, которые были заражены ВПЧ, дополнительное воздействие сигаретного дыма. Оказалось, что уровни SOD2 (биомаркера злокачественности опухоли в полости рта) и повреждения ДНК серьёзно увеличились по сравнению с контрольной группой, которая не взаимодействовала с табаком. Второй этап экспериментов подразумевал анализ транскрипций генома из 613 образцов. Исследователям удалось доказать полученные результаты, которые демонстрируют новые аспекты молекулярных механизмов, задействованных в развитии рака головы и шеи. Благодаря данному исследованию специалисты могут сформировать новые методы профилактики и лечения онкозаболевания.

Ранее Лайф писал, что врач Юлия Вахабова назвала редкими видами рака опухоль мягких тканей и сетчатки глаз. Несмотря на то что эти онкологические заболевания встречаются реже, чем другие, они не менее опасны.

Старший научный сотрудник онкоцентра назвал два самых редких вида рака

Старший научный сотрудник онкоцентра назвал два самых редких вида рака

Иван Косицын
  • Новости
  • Наука и Технологии
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров