Тандем сигаретного дыма с вирусом папилломы оказался фактором риска рака головы и шеи

Курение в сочетании с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ) действуют синергически и повышают риск развития рака головы и шеи. К такому выводу по результатам исследования пришли учёные из Института биомедицинских наук Университета Сан-Паулу (ICB-USP) в Бразилии. Итоги их работы появились в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Согласно результатам прошлых исследований, курение и ВПЧ по отдельности могут спровоцировать развитие рака головы и шеи. Однако теперь эксперты доказали, что вместе они ещё больше увеличивают вероятность возникновения онкозаболевания.

Рак головы и шеи — это группа видов опухолей полости рта, носа, придаточных пазух носа, миндалин, горла и щитовидной железы. Авторы рассмотрели на клеточных культурах полости рта, которые были заражены ВПЧ, дополнительное воздействие сигаретного дыма. Оказалось, что уровни SOD2 (биомаркера злокачественности опухоли в полости рта) и повреждения ДНК серьёзно увеличились по сравнению с контрольной группой, которая не взаимодействовала с табаком. Второй этап экспериментов подразумевал анализ транскрипций генома из 613 образцов. Исследователям удалось доказать полученные результаты, которые демонстрируют новые аспекты молекулярных механизмов, задействованных в развитии рака головы и шеи. Благодаря данному исследованию специалисты могут сформировать новые методы профилактики и лечения онкозаболевания.