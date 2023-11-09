Врач назвал шесть правил, которые помогут избежать заражения ВПЧ

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) — это группа очень распространённых вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки. Ранее такие образования считались не более, чем косметическим дефектом. Но сейчас известно, что некоторые штаммы способны провоцировать рак. Шесть правил, , которые помогут избежать заражения ВПЧ, Лайфу назвал врач акушер-гинеколог Алексей Черников.

1. Самый действенный метод профилактики от ВПЧ — это вакцинация. Она помогает выработать иммунные антитела, которые в последующем будут бороться с вирусом. По словам Черникова, проводить вакцинацию желательно тем, которые ещё не ведёт половую жизнь, а иначе многократно возрастают риски инфицирования.

2. Уменьшить количество половых партнёров. Очень часто бывает так: люди являются носителями ВПЧ, но не имеют клинических признаков болезни. Тогда они считают себя здоровыми, не предохраняются, ведут беспорядочную половую жизнь. И это ведёт к распространению вируса в геометрической прогрессии. Чем больше половых партнёров, тем выше риски заражения, подчеркнул гинеколог.

3. Обязательно использовать презервативы. Любые средства, позволяющие создать преграду вирусу, ведут к снижению инфицирования. Но пользоваться презервативом надо правильно – с самого начала полового акта.

4. Минимизировать повреждения кожи и слизистых. Передача ВПЧ часто происходит контактным путём – с кожи на кожу, при соприкосновении слизистых. Интенсивные половые акты с недостаточным количеством смазки или неаккуратная депиляция приводят к ранам. При травмах снижаются защитные свойства эпителия – это облегчает проникновение вируса в организм.

5. Соблюдение личной гигиены. Здоровье человека с позиции микробиологии – это присутствие "полезных" бактерий в достаточном количестве, чтобы составить конкуренцию болезнетворным. Нормальная флора влагалища и кожных покровов таким образом защищает от патологии. При несоблюдении гигиены активно размножаются "вредные" микроорганизмы, что приводит к снижению иммунитета и воспалению, что облегчает проникновение ВПЧ.

6. Повышение иммунитета имеет значение. Даже если вдруг произошло заражение ВПЧ, то при нормальном иммунном статусе порядка 90% инфицированных в течение двух лет самостоятельно излечиваются. Опасен не факт присутствия вируса, а последствия, к которым он приводит.

"Чаще всего клинические проявления возникают у пациентов с иммуннодефицитными состояниями, такие как СПИД, гепатиты. Может возникнуть рак шейки матки, рак полового члена, опухоли головы и шеи, папилломатоз гортани (характеризуется бородавками, расположенными в дыхательных путях). Такая патология может перекрыть поток воздуха, наступает удушье, без медицинской помощи можно погибнуть. Часто проблемы начинаются с незначительных изменений в виде папиллом, кондилом, нарушения строения эпителия — дисплазии. Происходит перерождение клеток, без лечения это чревато развитием рака", — подчеркнул заведующий отделением хирургии Поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой улице.