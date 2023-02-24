Врач рассказала, насколько эффективна вакцина от ВПЧ

Вакцина против ВПЧ-инфекции в ходе исследований доказала свою эффективность в 99%, но лучше её сделать до 13 лет. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала врач – акушер-гинеколог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Амина Юлгушева.

По её словам, вирус папилломы человека — самое узнаваемое заболевание, вокруг которого много мифов, легенд, коммерческих интересов и неверных интерпретаций. ВПЧ является наиболее распространённой инфекцией, передающейся половым путём. Согласно результатам исследования, более 80% населения будет заражено этим вирусом до 50 лет. Как отметила Юлгушева, ВПЧ состоит из семейства небольших двухцепочечных ДНК-вирусов, поражающих эпителий.

"Было идентифицировано более 200 различных типов, большинство типов ВПЧ поражают кожный эпителий и могут вызывать распространённые кожные бородавки, 40 типов поражают эпителий слизистой оболочки. У каждого типа строго "своё место", и он не претендует на другое", — рассказала врач.

По её словам, проявления ВПЧ-инфекции включают аногенитальные бородавки, рецидивирующий респираторный папилломатоз, предраковые состояния или рак, включая рак шейки матки, анального канала, влагалища, вульвы, полового члена или ротоглотки. Однако спасение есть: в 2006 году в США была зарегистрирована первая вакцина от этого вируса, а на сегодняшний день их целых три.

"Вакцины против ВПЧ являются одними из наиболее эффективных вакцин, допустимых для применения во всём мире, при этом внушительным количеством исследований доказана эффективность более 99%", — подчеркнула Юлгушева.

По словам врача, вакцина лицензирована для мужчин и женщин в возрасте до 45 лет. В идеале её следует получить в раннем подростковом возрасте — в 11–13 лет, поскольку она более эффективна до воздействия ВПЧ в результате сексуальной активности. Вакцинация приносит пользу не только тому, кто её прошёл, но и потенциальным половым партнёрам, что позволяет предотвратить распространение ВПЧ-инфекции.