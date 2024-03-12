Раскрыта неожиданная польза никотиновой кислоты

Никотиновая кислота полезна не только улучшением роста волос и состояния кожи головы, но и сохранением упругости стенок сосудов. Об этом рассказала "Вечерней Москве" врач – диетолог-невролог, дерматокосметолог Марият Мухина.

Она может быть полезна и взрослым, и детям, потому что способна расширять сосуды благодаря оксиду азота в составе. Более того, её также могут назначать при вялости, апатии, нарушенном кровообращении, бессоннице, головокружении, утомляемости и слабом иммунитете. Мухина считает, что недостаток кислоты может вызвать синдром хронической усталости.

"Это случается при неправильном питании и нарушении усвояемости вещества. А в случае когда никотиновой кислоты сильно не хватает организму, могут возникнуть даже психические отклонения, вплоть до шизофрении. Также бывают местные проявления нехватки никотиновой кислоты: высыпания на коже или такая болезнь, как пеллагра", — предупредила врач-диетолог.

Однако хроническая усталость — лишь малая часть последствий. Одним из самых опасных является развитие деменции и слабоумия. Например, косметолог рекомендует младенцам сохранять необходимый баланс витамина до двух миллиграммов, а мужчинам и женщинам — до 20–25. Возместить нехватку никотиновой кислоты можно не только за счёт лекарств, но и продуктов. К таким можно отнести: печень, молоко, мясо, орехи, рыбу, курицу, грубое зерно, творог, дрожжи, комбучу.