Кладезь витаминов: Диетолог назвала "заряжающий" организм орех

Фисташки являются источником клетчатки, здоровых жиров и содержат в себе множество полезных веществ. Они богаты белками, витаминами А, Е и группы В, железом, магнием, калием и кальцием. Однако важно помнить, что эти орехи очень калорийны, поэтому их чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса, предостерегла диетолог Ольга Редина.

"Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как снижают холестерин в крови и артериальное давление. А ещё фисташки улучшают состояние кожи, волос и ногтей, укрепляют иммунитет, повышают работоспособность и увеличивают запас энергии у организма", — объяснила диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Но, как и со многими продуктами, есть определённые категории людей, которым нельзя употреблять в пищу фисташки. Они категорически запрещены тем, у кого аллергия на орехи, а также страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта.

Рекомендуется употреблять не более 30–50 граммов фисташек в день (это примерно одна горсть), если человек полностью здоров и не имеет проблем с лишним весом. Норма также зависит от состояния здоровья и физической активности.

Чтобы выбрать вкусные и свежие орехи, следует обратить внимание на несколько факторов: идеальные фисташки обычно имеют светло-зеленый оттенок, должны быть равномерно окрашены, без следов плесени или влаги. Также они должны хорошо открываться.

Кроме прочего, в фисташках содержится мелатонин — гормон, который отвечает за регуляцию циклов сна и бодрствования, поэтому они могут оказывать положительное влияние на сон. Эти орехи особенно полезны и для людей в возрасте. Витамины и минералы, которые в них содержатся, помогают поддерживать здоровье сердца, суставов и костей. Тем не менее эксперт предупредила, что людям после 50 лет не стоит их переедать, иначе могут начаться проблемы с желудком.