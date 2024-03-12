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12 марта, 13:37

Составлен топ-7 уходовых средств для подготовки кожи лица к весне

Косметолог Ягодина объяснила, как подготовить кожу к весеннему солнцу и ветру

Весна постепенно отвоёвывает у зимы позиции, а это значит, что нужно заняться заменой уходовых продуктов для кожи. Связано это с тем, что сухой морозный воздух делает её сухой и обезвоженной. Косметолог Ирина Ягодина советует в первую очередь отказаться от сильных скрабов и перейти на мягкое очищение.

"Мы уходим от агрессивных пилингов и переходим на более мягкие лактобионовые. Верхний роговой слой всё равно нужно отшелушивать. В домашнем уходе пользуемся мягким очищением: в идеале — молочко, которое поддержит увлажнённость кожи, гидролипидную мантию", — порекомендовала косметолог в разговоре с РИА "ФедералПресс".

В список самых нужных средств Ягодина внесла также сыворотки и крема с содержанием гилауроновой кислоты, увлажняющие и питательные маски, ламилярные эмпульсии. А процедура мезотерапии, по её замечанию, выровнит рельеф кожи и придаст ей упругость. Помимо того, она настаивает на необходимости ежедневного использования крема с солнцезащитным фактором.

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Раннее Life.ru писал об уходовых продуктах, которые необходимы каждому мужчине. По мнению косметолога, не стоит пренебрегать специальными косметическими средствами, потому что состояние кожи может значительно испортиться и она станет сухой. Более того, крем и гель нужно подбирать по типу кожи.

Обложка ©

Unsplash

Каринэ Гевондян
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