Косметолог назвала средства по уходу, которые должны быть в арсенале каждого мужчины

Чаще всего сильная половина человечества пренебрегает специальными средствами по уходу за кожей и предпочитает умываться и мыться одним шампунем "три в одном". Как пояснила врач-косметолог Татьяна Егорова, от этой привычки стоит отказаться.

"Я учу их умывать лицо отдельным средством. Ещё они очень плохо следят за руками, большинство не мажет их кремом, зимой ходят без перчаток, поэтому руки сохнут", — отметила косметолог в разговоре с РИА "ФедералПресс".

Косметолог подчеркнула, что косметическое средство обязательно должно соответствовать типу кожи. Из средств по уходу у мужчины в арсенале должны быть гель для душа, гель для умывания, крем для лица и рук, подытожила Егорова.