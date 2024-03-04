"Есть предпосылки": Учёный оценил прогноз о самом жарком лете в истории
Учёный Замолодчиков допустил, что лето 2024 года станет самым жарким в истории
Не так давно некоторых россиян напугала, а других, наоборот, обрадовала новость о том, что предстоящее лето станет самым жарким в истории с температурой на уровне плюс 35 градусов, в том числе в Москве. Определённые предпосылки к этому прогнозу имеются, отметил доктор биологических наук, профессор факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Дмитрий Замолодчиков.
"В настоящее время на планете продолжается глобальное потепление, основной причиной которого является рост концентрации парниковых газов в атмосфере за счёт антропогенных (искусственных) выбросов. Парниковые газы задерживают инфракрасное излучение земной поверхности и приводят к росту глобальной температуры", — объяснил учёный в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам специалиста, самым тёплым годом за период наблюдений оказался 2023-й, до этого рекорд принадлежал 2016-му. Вместе с тем Замолодчиков пояснил, что такая тенденция не означает нового температурного пика непременно в следующий год, так как погодные условия в разной местности сильно отличаются, это связано с атмосферными циркуляциями и изменениями воздушных масс. Следовательно, даже несмотря на возможное потепление в одном регионе, в другом может установиться холодная погода.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на учёных писали, что 2024 год может стать для землян самым жарким за всю историю наблюдений. Причиной тому называлось явление Эль-Ниньо, возникающее из-за задержки в нагреве Тихого океана и поверхности планеты. Позднее появилась информация, что предстоящее лето в России также может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам некоторых экспертов, в июне температура превысит климатическую норму на семь градусов.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин