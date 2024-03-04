"Есть предпосылки": Учёный оценил прогноз о самом жарком лете в истории

Не так давно некоторых россиян напугала, а других, наоборот, обрадовала новость о том, что предстоящее лето станет самым жарким в истории с температурой на уровне плюс 35 градусов, в том числе в Москве. Определённые предпосылки к этому прогнозу имеются, отметил доктор биологических наук, профессор факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Дмитрий Замолодчиков.

"В настоящее время на планете продолжается глобальное потепление, основной причиной которого является рост концентрации парниковых газов в атмосфере за счёт антропогенных (искусственных) выбросов. Парниковые газы задерживают инфракрасное излучение земной поверхности и приводят к росту глобальной температуры", — объяснил учёный в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам специалиста, самым тёплым годом за период наблюдений оказался 2023-й, до этого рекорд принадлежал 2016-му. Вместе с тем Замолодчиков пояснил, что такая тенденция не означает нового температурного пика непременно в следующий год, так как погодные условия в разной местности сильно отличаются, это связано с атмосферными циркуляциями и изменениями воздушных масс. Следовательно, даже несмотря на возможное потепление в одном регионе, в другом может установиться холодная погода.