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4 марта, 18:46

"Есть предпосылки": Учёный оценил прогноз о самом жарком лете в истории

Учёный Замолодчиков допустил, что лето 2024 года станет самым жарким в истории

Не так давно некоторых россиян напугала, а других, наоборот, обрадовала новость о том, что предстоящее лето станет самым жарким в истории с температурой на уровне плюс 35 градусов, в том числе в Москве. Определённые предпосылки к этому прогнозу имеются, отметил доктор биологических наук, профессор факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Дмитрий Замолодчиков.

"В настоящее время на планете продолжается глобальное потепление, основной причиной которого является рост концентрации парниковых газов в атмосфере за счёт антропогенных (искусственных) выбросов. Парниковые газы задерживают инфракрасное излучение земной поверхности и приводят к росту глобальной температуры", — объяснил учёный в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам специалиста, самым тёплым годом за период наблюдений оказался 2023-й, до этого рекорд принадлежал 2016-му. Вместе с тем Замолодчиков пояснил, что такая тенденция не означает нового температурного пика непременно в следующий год, так как погодные условия в разной местности сильно отличаются, это связано с атмосферными циркуляциями и изменениями воздушных масс. Следовательно, даже несмотря на возможное потепление в одном регионе, в другом может установиться холодная погода.

Жара отменяется: Явление Эль-Ниньо прекратится уже в апреле, заявил Вильфанд
Жара отменяется: Явление Эль-Ниньо прекратится уже в апреле, заявил Вильфанд

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на учёных писали, что 2024 год может стать для землян самым жарким за всю историю наблюдений. Причиной тому называлось явление Эль-Ниньо, возникающее из-за задержки в нагреве Тихого океана и поверхности планеты. Позднее появилась информация, что предстоящее лето в России также может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам некоторых экспертов, в июне температура превысит климатическую норму на семь градусов.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Евгения Мосс
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