Жара отменяется: Явление Эль-Ниньо прекратится уже в апреле, заявил Вильфанд
Вильфанд: Эль-Ниньо прекратится в апреле и не вызовет рекордно жаркого лета
Явление Эль-Ниньо, которое, как прогнозировалось, могло вызвать рекордно жаркое лето, прекращается уже в апреле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По всем оценкам, по моделям… начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнёт понижаться до нормы", — сказал метеоролог.
Согласно расчётам, продолжил Вильфанд, во втором полугодии 2024 года наступит, наоборот, "холодная" фаза океанских течений — Ла-Нинья. По его словам, вероятность этого — более 60%.
Напомним, СМИ со ссылкой на учёных писали, что 2024 год может стать для землян самым жарким за всю историю наблюдений. Причиной тому называлось явление Эль-Ниньо, возникающее из-за задержки в нагреве Тихого океана и поверхности планеты. Позднее появилась информация, что предстоящее лето может стать в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам экспертов, в июне температура превысит климатическую норму на семь градусов.
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