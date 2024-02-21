Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 11:52
3661

Жара отменяется: Явление Эль-Ниньо прекратится уже в апреле, заявил Вильфанд

Вильфанд: Эль-Ниньо прекратится в апреле и не вызовет рекордно жаркого лета

Явление Эль-Ниньо, которое, как прогнозировалось, могло вызвать рекордно жаркое лето, прекращается уже в апреле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По всем оценкам, по моделям… начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнёт понижаться до нормы", — сказал метеоролог.

Согласно расчётам, продолжил Вильфанд, во втором полугодии 2024 года наступит, наоборот, "холодная" фаза океанских течений — Ла-Нинья. По его словам, вероятность этого — более 60%.

В Гидрометцентре уличили в спешке учёных, заявивших, что 2024 год может стать самым жарким
В Гидрометцентре уличили в спешке учёных, заявивших, что 2024 год может стать самым жарким

Напомним, СМИ со ссылкой на учёных писали, что 2024 год может стать для землян самым жарким за всю историю наблюдений. Причиной тому называлось явление Эль-Ниньо, возникающее из-за задержки в нагреве Тихого океана и поверхности планеты. Позднее появилась информация, что предстоящее лето может стать в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам экспертов, в июне температура превысит климатическую норму на семь градусов.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Погода
  • Роман Вильфанд
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров