Жара отменяется: Явление Эль-Ниньо прекратится уже в апреле, заявил Вильфанд

Явление Эль-Ниньо, которое, как прогнозировалось, могло вызвать рекордно жаркое лето, прекращается уже в апреле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По всем оценкам, по моделям… начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнёт понижаться до нормы", — сказал метеоролог.

Согласно расчётам, продолжил Вильфанд, во втором полугодии 2024 года наступит, наоборот, "холодная" фаза океанских течений — Ла-Нинья. По его словам, вероятность этого — более 60%.