Лето в этом году станет самым жарким в истории, предупредили синоптики
"Известия": В России лето 2024 года станет самым жарким в истории
Предстоящее лето станет в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам экспертов, в июне температура превысит климатическую норму на семь градусов. Об этом сообщает газета "Известия".
Жару в 35 градусов эксперты прогнозируют в Москве, Калуге, Калининграде, Твери. Кроме того, тепловые рекорды ожидаются в регионах Урала, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья и Северного Кавказа. Причина такой жары — явление Эль-Ниньо.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на учёных сообщили, что 2024 год может стать самым жарким в мире за всю историю наблюдений из-за явления Эль-Ниньо. По словам специалистов, потепление происходит из-за того, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли наблюдается задержка. Климатолог назвал два условия, при которых начавшийся год действительно побьёт рекорд по жаре.
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