Март в Москве может установить исторический погодный рекорд
Синоптик Позднякова: Начало марта в Москве стало самым сухим за последние 75 лет
Первые две декады марта 2024 года стали самыми сухими за последние 75 лет. Об этом сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По словам специалиста, у первого месяца весны есть все шансы стать самым сухим за последние 100 лет.
"Те небольшие дожди, что ожидаются в предстоящие выходные дни, пополнят копилку осадков на три-пять миллиметров, и до конца месяца выпадет ещё не более четырёх-пяти миллиметров", — подчеркнула метеоролог в телеграм-канале.
Эксперт напомнила, что наиболее засушливым мартом в XXI веке в Москве был первый месяц весны 2022 года — тогда выпало 13,2 миллиметра осадков. Синоптик также пояснила, что в апреле увлажнение почвы будет происходить только благодаря таянию снега.
Ранее россиян предупредили о негативных последствиях для здоровья прогулок без шапки ветреной весной. Чтобы избежать переохлаждения, необходимо продолжать носить головные уборы, даже если на небе уже светит солнце, призывают врачи.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев