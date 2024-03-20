Март в Москве может установить исторический погодный рекорд

Первые две декады марта 2024 года стали самыми сухими за последние 75 лет. Об этом сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По словам специалиста, у первого месяца весны есть все шансы стать самым сухим за последние 100 лет.

"Те небольшие дожди, что ожидаются в предстоящие выходные дни, пополнят копилку осадков на три-пять миллиметров, и до конца месяца выпадет ещё не более четырёх-пяти миллиметров", — подчеркнула метеоролог в телеграм-канале.

Эксперт напомнила, что наиболее засушливым мартом в XXI веке в Москве был первый месяц весны 2022 года — тогда выпало 13,2 миллиметра осадков. Синоптик также пояснила, что в апреле увлажнение почвы будет происходить только благодаря таянию снега.