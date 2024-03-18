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18 марта, 13:51

Прогулки без шапки ветреной весной оказались причиной гипотермии и сбоев в кровообращении

Врач Серебрякова заявила о мигренях и гипотермии из-за прогулок без шапки весной

Чтобы избежать переохлаждения, необходимо продолжать носить шапки, даже если весна уже успела подарить лучи солнца. Более того, неосмотрительность может привести к мигрени, гипотермии и другим неприятным последствиям, рассказала РИАМО участковый врач-терапевт АО "Медицина" Оксана Серебрякова.

"Даже при тёплой погоде необходимо помнить, что голова является одной из наиболее "теплотеряющих" частей тела. Важно носить головной убор в холодную ветреную погоду, когда ощущается холод или даже лёгкое дуновение, чтобы избежать переохлаждения, головных болей, нарушений кровообращения и других неприятностей", — добавила Серебрякова.

По мнению эксперта, весенний период способен нанести значительный вред здоровью, поэтому в такое время нужно носить тёплую обувь, головные уборы, потреблять продукты, в которых содержатся витамины.

Врач объяснила, как правильно сменить гардероб на весенний и избежать "колготочного дерматита"
Врач объяснила, как правильно сменить гардероб на весенний и избежать "колготочного дерматита"

Напомним, что раннее Life.ru писал о том, что весной предпочтительнее есть зелёные листья и цитрусовые фрукты, потому что эти продукты содержат витамины С, D, группы В, а также ценные минералы: кальций, железо и цинк. Добавление этих продуктов в рацион позволит улучшить состояние кожи, волос и ногтей.

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Агентство "Москва" / Новосильцев Артур

Каринэ Гевондян
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