Прогулки без шапки ветреной весной оказались причиной гипотермии и сбоев в кровообращении

Чтобы избежать переохлаждения, необходимо продолжать носить шапки, даже если весна уже успела подарить лучи солнца. Более того, неосмотрительность может привести к мигрени, гипотермии и другим неприятным последствиям, рассказала РИАМО участковый врач-терапевт АО "Медицина" Оксана Серебрякова.

"Даже при тёплой погоде необходимо помнить, что голова является одной из наиболее "теплотеряющих" частей тела. Важно носить головной убор в холодную ветреную погоду, когда ощущается холод или даже лёгкое дуновение, чтобы избежать переохлаждения, головных болей, нарушений кровообращения и других неприятностей", — добавила Серебрякова.

По мнению эксперта, весенний период способен нанести значительный вред здоровью, поэтому в такое время нужно носить тёплую обувь, головные уборы, потреблять продукты, в которых содержатся витамины.