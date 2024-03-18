Эндокринолог советует весной есть зелёные листья ради красивых волос и идеальной кожи

Чтобы избежать весеннего авитаминоза, нужно в рацион питания добавить цитрусовые фрукты, киви, зелёные листья, потому что эти продукты содержат витамины С, D, группы В, а также ценные минералы: кальций, железо и цинк. Об этом рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО "Медицина" Наталия Тананакина.

"Употребление цитрусовых фруктов, киви, зелёных листьев, бобов, ягод, орехов, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами", — сообщила медик.

По словам врача, в начале весны человеческий организм часто испытывает недостаток витаминов, что может привести к ослаблению иммунной системы, снижению энергии и ухудшению общего самочувствия. А добавление этих продуктов в рацион позволит улучшить состояние кожи, волос и ногтей.