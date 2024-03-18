Эндокринолог советует весной есть зелёные листья ради красивых волос и идеальной кожи
Эндокринолог Тананакина призвала весной есть зелёные листья и цитрусовые фрукты
Чтобы избежать весеннего авитаминоза, нужно в рацион питания добавить цитрусовые фрукты, киви, зелёные листья, потому что эти продукты содержат витамины С, D, группы В, а также ценные минералы: кальций, железо и цинк. Об этом рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО "Медицина" Наталия Тананакина.
"Употребление цитрусовых фруктов, киви, зелёных листьев, бобов, ягод, орехов, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами", — сообщила медик.
По словам врача, в начале весны человеческий организм часто испытывает недостаток витаминов, что может привести к ослаблению иммунной системы, снижению энергии и ухудшению общего самочувствия. А добавление этих продуктов в рацион позволит улучшить состояние кожи, волос и ногтей.
Ранее Life.ru писал о продуктах, которые помогают избежать нервных срывов и выгорания. В их числе морепродукты, такие как лосось, тунец, креветки и мидии. Они содержат высокий уровень жирных кислот омега-3, обладающих антистрессовыми свойствами. Поможет и зелёный чай. Он содержит аминокислоту L-теанин, которая способствует увеличению уровня гамма-аминомасляной кислоты в мозге.
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