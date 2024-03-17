Россиянам назвали витамин, который придаст сил весной

По окончании зимы в организме накапливается усталость, так как световой день короток, да и в организме образуется недостаток витаминов, которые нужно восполнять, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

"Мы пережили зиму и находимся в состоянии гиповитаминоза: нам не хватало витаминов и микроэлементов из-за того, что не было сезонных фруктов и овощей. Мы ели замороженные плоды или выращенные не на грядке, и все эти продукты были бедны витаминами", — сообщила Казачкова.

Она посоветовала не только принимать витаминные комплексы, но и подольше гулять на свежем воздухе. Также нужно проветривать помещение. Эксперт обратила внимание на то, что без рекомендаций врача можно принимать поддерживающие дозировки витамина D, до 2000 международных единиц.

Кроме того, разрешается пить магний, так как 90% людей его не хватает. В рацион рекомендуется включить омега-3 жирные кислоты (до двух капсул в сутки). Остальное — индивидуально и по назначению врача.