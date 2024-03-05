Терапевт предупредила об опасных последствиях передозировки витамина D

Переизбыток витамина D в организме может привести к опасным последствиям, рассказала "Вечерней Москве" врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она сообщила, что передозировка этого витамина называется гиперкальциемией. Чтобы не испытать такое на себе, перед его применением нужно посоветоваться с врачом. Он предварительно назначит анализы, чтобы определить дефициты. Медик объяснила, что особенно переизбыток витамина D опасен для беременных женщин и кормящих матерей.

"Это может привести к нарушению развития плода и к болезни костей у ребёнка. Конечно, и дефицит фермента отражается на организме отрицательно, но его переизбыток также не несёт пользы, поэтому перед приёмом всегда обязательно обращаться к специалисту", — заявила Чернышова.

По её словам, нужно с осторожностью принимать активные добавки, если человек принимает лекарства от хронических недугов. О том, что организм перенасыщен витамином D, можно понять по расстройству ЖКТ, сильной головной или глазной боли, кожному зуду, мышечной слабости, общей разбитости и раздвоению в глазах.