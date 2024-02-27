Врач предупредила о риске восполнения витамина D в солярии

Регулярное посещение солярия может вызвать рак кожи, поэтому его не рекомендуется использовать для восполнения витамина D. Лучше делать это естественным путём, предупреждает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"Сейчас всё-таки солярий не рекомендуется, потому что очень участились случаи рака кожи после активного посещения. Поэтому необходимо уделять время естественному солнечному облучению и при этом стараться не находиться на активном солнце", — рассказала эндокринолог в беседе с РИАМО.

Врач рекомендует чаще пребывать на открытом воздухе, даже несмотря на низкие температуры. Медик пояснила, что витамин D образуется естественным образом, даже когда не совсем качественные лучи ультрафиолета попадают на кожу.

"Конечно, когда мы отдыхаем на различных курортах, где активность солнца более высокая, то витамин D вырабатывается быстрее. Но, к сожалению, отпускной период короткий и при возвращении на обычное место жительства — в наш климат — витамин Д образуется уже не так активно", — отметила врач.