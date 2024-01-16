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16 января, 12:48

Врач объяснила, как прогулки под палящим солнцем и любовь к еде могут привести к онкологии

Онколог Марьенко посоветовала не злоупотреблять загаром во избежание рака кожи

Онкологические заболевания являются одними из самых распространённых и опасных, и защититься от них на 100% невозможно. Однако, по словам врача-онколога Анастасии Марьенко, снизить риск страшного недуга можно, соблюдая ряд рекомендаций.

"Прежде всего стоит отказаться от курения, так как это основная причина развития рака лёгких", — сказала в беседе с РИАМО заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге.

Также курение повышает риск развития рака полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и ряда других органов. Другим канцерогеном, предупредила врач, является алкоголь, злоупотребление которым грозит опухолью в том числе печени, пищевода, толстой кишки и молочной железы.

Ещё один фактор развития онкологии — ультрафиолетовое излучение, содержащееся в солнечных лучах. Оно способно повреждать ДНК клеток кожи и провоцировать рак кожи. Для защиты собеседница издания рекомендует использовать солнцезащитный крем, носить закрытую одежду, головной убор и не ходить по улице в часы пиковой активности солнца.

"Поддерживайте здоровый вес и правильно питайтесь. Ожирение является фактором риска развития многих видов рака, включая рак молочной железы, простаты, лёгких, толстой кишки, поджелудочной железы и других. Избегайте вредной пищи, богатой канцерогенами: полуфабрикатов и фастфуда", — заключила онколог.

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Ранее был назван самый распространённый среди молодёжи вид онкологии. По словам онколога, им является рак прямой кишки. Примечательно, что причины заболевания на данный момент неизвестны.

Обложка ©

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Матвей Шандрыголов
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