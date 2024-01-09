Врачи спасли пациентку с самой агрессивной опухолью мозга, которая убила Жанну Фриске

В Новосибирске врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина спасли 48-летнюю женщину с самой агрессивной опухолью мозга (глиобластомой), как у умершей в июне 2015 года певицы Жанны Фриске. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

МРТ на момент поступления сибирячки с опухолью в больницу и через пять лет после лечения. Фото © VK / НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

"Жительница Кемеровской области, ведущая активный образ жизни и страстно увлечённая спортивным туризмом, узнала свой диагноз пять лет назад, в июне 2018 года. У неё обнаружили глиобластому — наиболее злокачественную опухоль мозга, для которой характерен стремительный диффузный рост и глубокое внедрение в здоровые окружающие ткани мозга", — пояснили там.

В центре подчеркнули, что удалить глиобластому практически невозможно. В таком случае врачи используют следующий протокол лечения: максимально возможное удаление объёма опухоли и проведение лучевой терапии и химиотерапии. Как рассказала заведующая отделением радиотерапии Центра Мешалкина Елена Самойлова, жительнице Кузбасса провели такой курс химиолучевой терапии в 2018 году. При этом были обстоятельства, которые ухудшали прогноз: у пациентки возникли индивидуальные осложнения в виде панцитопении тяжёлой степени (резкого снижения количества всех типов клеток крови: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) и двусторонняя пневмония.

По словам Самойловой, онкологи прибегли к переливанию тромбомассы, а также антибактериальной и противогрибковой терапии. В итоге состояние женщины удалось стабилизировать, и её выписали. При этом в течение года показатели крови ещё восстанавливались до нормы, поэтому пациентка не смогла по показаниям получать дальнейшую химиотерапию. И, несмотря на это, по прошествии пяти лет она стала одним из пяти счастливчиков, которые по общемировой статистике выживают с глиобластомой.

Теперь кемеровчанка живёт полной жизнью и ощущает себя полностью здоровой. Она ходит в походы, сплавляется на байдарках и радуется каждому дню. Новых очагов опухоли в головном мозге женщины врачи не зафиксировали.

"Онкологические диагнозы, как правило, не снимаются. У пациентки он в любом случае останется на всю жизнь, и она должна будет периодически проходить обследования, но сейчас мы фиксируем достижение стойкой ремиссии. Это вдохновляет не только всех, кто лечится, но и нас — тех, кто лечит", — подчеркнула Самойлова.