Мужчину с опухолью мозга и эпилепсией спасли в МОНИКИ им. Владимирского

Врачи МОНИКИ им. Владимирского спасли 36-летнего пациента с эпилепсией и жалобами на резкое ухудшение здоровья. Они быстро и точно поставили диагноз, обнаружив у него опухоль, сообщает телеканал "360".

В итоге медики провели расширенный объём исследований и впервые в институте выполнили плоскодетекторную компьютерную томографию — новый вид диагностики, с помощью которой можно получать информацию во время операции без транспортировки человека в отделение лучевой диагностики.

"В ходе исследования были получены данные о наличии у пациента крупной опухоли левой височной доли, достигшей в размере 3,5 сантиметра", — рассказал руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма Алексей Азаров.

К настоящему времени мужчину уже выписали. После получения медицинской помощи он чувствует себя хорошо. Теперь новый вид томографии будут использовать врачи в лечении подмосковных пациентов с нейрососудистыми и онкологическими заболеваниями.