Россиянин проглотил металлическую сетку и даже не смог объяснить врачам, как это вышло В Подмосковье врачи извлекли металлическую сетку из пищевода мужчины 11 декабря, 09:15 Врачи извлекли металлическую сетку из пищевода жителя Подмосковья. Фото © Rawpixel.com / Freepik

Подмосковные врачи извлекли металлическую сетку из пищевода пациента, который обратился к ним с жалобами на кашель, затруднённое дыхание и ощущение инородного предмета в горле. Как она там оказалась, мужчина, как это часто бывает, объяснить медикам не смог.

Трудность состояла в том, что сетка диаметром почти два сантиметра находилась глубоко и при извлечении могла поранить стенки пищевода, поэтому врачи решили действовать с помощью щипцов для биопсии. Такой инструмент обычно используется для забора биологического материала.

Снимок металлической сетки в пищеводе жителя Подмосковья. Фото предоставлено Лайфу

"Операцию провели под местной анестезией, длилась она полчаса. Наиболее опасным осложнением инородных тел в пищеводе является перфорация — сквозное повреждение, при котором нарушается целостность всех слоёв стенки пищевода. Однако в данном случае благодаря оперативному обращению пациента за медицинской помощью этого удалось избежать", — рассказала Лайфу заведующая клинико-диагностическим отделением Видновской районной больницы Татьяна Шашкова.

Инородные тела в пищеводе вызывают дисфагию и иногда приводят к перфорации. Диагноз ставится по клиническим данным, но может понадобиться использование методов визуализации, а также эндоскопия. Некоторые объекты проходят самопроизвольно, но часто требуется эндоскопическое перемещение или удаление.

Некоторые инородные тела могут быть обнаружены с помощью обычного рентгена (предпочтительно в двух проекциях). Рентген лучше всего подходит для обнаружения металлических инородных объектов и крупных костей, а также для выявления признаков перфорации. Например, свободного воздуха в средостении или брюшине. Тем не менее рыбные кости и даже некоторые куриные кости, дерево, пластик, стекло и тонкие металлические предметы трудно найти на рентгене. Если имеются какие-либо подозрения на наличие инородного тела или намеренного или опасного его проглатывания, например пакета с наркотиками, необходимо провести визуальное обследование с использованием КТ, иногда до проведения эндоскопии, для подтверждения наличия и выявления локализации инородного тела.

Ранее Лайф рассказывал, как россиянку чуть не убил камень с куриное яйцо в желчном пузыре. Камни возникают из-за застоя желчи и нарушения обмена веществ. Человек может не знать о болезни долгое время, пока не появятся резкие боли в животе. Поэтому министр посоветовал не игнорировать болевые ощущения и периодически показываться врачам.

Авторы Марина Калегина