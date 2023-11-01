Россиянку чуть не убил камень с куриное яйцо в желчном пузыре
Башкирские врачи извлекли у женщины желчный пузырь с камнем размером в 6 см
Врачи Кармаскалинской больницы удалили у пациентки желчный пузырь с камнем. Фото © t.me / Айрат Рахматуллин
В Башкирии врачи спасли женщину, удалив у неё желчный пузырь с камнем, достигавшим в длину шести сантиметров. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
68-летняя пациентка обратилась в Кармаскалинскую больницу, пожаловавшись на острые боли в животе. Врачи диагностировали у неё желчнокаменную болезнь и острый калькулёзный холецистит, которые возникли из-за закупорки пузырного протока камнями.
"Состояние женщины ухудшалось, врачи приняли решение о проведении экстренной операции, во время которой у пациентки удалили желчный пузырь с камнем размером с куриное яйцо", — отметил Рахматуллин.
Он напомнил, что камни возникают из-за застоя желчи и нарушения обмена веществ. Человек может не знать о болезни долгое время, пока не появятся резкие боли в животе. Поэтому министр посоветовал не игнорировать болевые ощущения и периодически показываться врачам.
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