Россиянку чуть не убил камень с куриное яйцо в желчном пузыре

В Башкирии врачи спасли женщину, удалив у неё желчный пузырь с камнем, достигавшим в длину шести сантиметров. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

68-летняя пациентка обратилась в Кармаскалинскую больницу, пожаловавшись на острые боли в животе. Врачи диагностировали у неё желчнокаменную болезнь и острый калькулёзный холецистит, которые возникли из-за закупорки пузырного протока камнями.

"Состояние женщины ухудшалось, врачи приняли решение о проведении экстренной операции, во время которой у пациентки удалили желчный пузырь с камнем размером с куриное яйцо", — отметил Рахматуллин.

Он напомнил, что камни возникают из-за застоя желчи и нарушения обмена веществ. Человек может не знать о болезни долгое время, пока не появятся резкие боли в животе. Поэтому министр посоветовал не игнорировать болевые ощущения и периодически показываться врачам.