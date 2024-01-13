Назван самый распространённый у молодых людей вид рака

Самым распространённым среди молодых людей онкологическим заболеванием является рак толстой или прямой кишки. Об этом НСН рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе.

По его словам, в России пока не наблюдается мировая тенденция к резкому росту количества раковых больных возрастом до 50 лет и в данном случае это отставание приятно. Но причины этого заболевания остаются невыясненными.

"Например, рак лёгкого проще изучать, так как там есть определённые факторы, которые влияют, например курение. А почему это происходит в отношении колоректального рака, мы не знаем", — объяснил онколог, добавив, что у американских коллег тоже нет ответа на этот вопрос.

Он также рассказал, что сейчас запущен проект, в рамках которого изучается этот вид рака и его возникновение у молодых россиян. Существует гипотеза, что на этот процесс влияет бактериальное содержимое толстой кишки, но достоверного подтверждения этому пока нет.