Назван самый распространённый у молодых людей вид рака
Онколог Заридзе: Колоректальный рак — самый распространённый у молодых россиян
Самым распространённым среди молодых людей онкологическим заболеванием является рак толстой или прямой кишки. Об этом НСН рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе.
По его словам, в России пока не наблюдается мировая тенденция к резкому росту количества раковых больных возрастом до 50 лет и в данном случае это отставание приятно. Но причины этого заболевания остаются невыясненными.
"Например, рак лёгкого проще изучать, так как там есть определённые факторы, которые влияют, например курение. А почему это происходит в отношении колоректального рака, мы не знаем", — объяснил онколог, добавив, что у американских коллег тоже нет ответа на этот вопрос.
Он также рассказал, что сейчас запущен проект, в рамках которого изучается этот вид рака и его возникновение у молодых россиян. Существует гипотеза, что на этот процесс влияет бактериальное содержимое толстой кишки, но достоверного подтверждения этому пока нет.
А ранее мужчин с лишним весом предупредили о риске смертельной болезни. По словам уролога-онколога, увеличение в организме жировой ткани приводит к нарушению кровообращения, что и прокладывает прямую дорогу к опасному недугу.
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