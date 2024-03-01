Мужчина умер из-за популярных витаминов, которые в России прописывают каждому второму

89-летний пенсионер из Манчестера по имени Дэвид Митченер умер от тяжёлого заболевания, вызванного избыточной концентрацией витамина D в крови. Как сообщает Business Insider, мужчина принимал популярную пищевую добавку в течение девяти месяцев без перерыва. Этого хватило, чтобы у него развилась гиперкальциемия, сердечная и почечная недостаточность.

Давно известно, что витамин D помогает организму усваивать кальций, поэтому его часто и выписывают пожилым пациентам. Но мало кто знает, что, если кальция окажется слишком много, это может привести к его накоплению. В полицейском отчёте говорится, что уровень витамина D в организме Митченера зашкаливает до рекордных отметок из всех, которые когда-либо регистрировали в лаборатории.

В полиции считают, что часть вины за гибель Митченера лежит на производителях витаминов, ведь на упаковке не было предупреждений о риске или побочных эффектах. Будет ли семья покойного обращаться с иском в суд, требуя привлечь фармацевтов к ответственности, пока не известно.