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1 марта, 13:48

Мужчина умер из-за популярных витаминов, которые в России прописывают каждому второму

89-летнего британца убила концентрация витамина D в крови

89-летний пенсионер из Манчестера по имени Дэвид Митченер умер от тяжёлого заболевания, вызванного избыточной концентрацией витамина D в крови. Как сообщает Business Insider, мужчина принимал популярную пищевую добавку в течение девяти месяцев без перерыва. Этого хватило, чтобы у него развилась гиперкальциемия, сердечная и почечная недостаточность.

Давно известно, что витамин D помогает организму усваивать кальций, поэтому его часто и выписывают пожилым пациентам. Но мало кто знает, что, если кальция окажется слишком много, это может привести к его накоплению. В полицейском отчёте говорится, что уровень витамина D в организме Митченера зашкаливает до рекордных отметок из всех, которые когда-либо регистрировали в лаборатории.

В полиции считают, что часть вины за гибель Митченера лежит на производителях витаминов, ведь на упаковке не было предупреждений о риске или побочных эффектах. Будет ли семья покойного обращаться с иском в суд, требуя привлечь фармацевтов к ответственности, пока не известно.

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Ранее Life.ru рассказывал о пользе витамина С. Так, апельсины, богатые этим веществом, нормализуют липидный обмен и имеют противовирусный эффект.

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Shutterstock.com

Марина Калегина
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