Врач назвал основные витамины, которые необходимо принимать после 50 лет

Бесконтрольный приём витаминов вызовет дисбаланс, из-за которого может увеличиться риск развития онкологии. Об этом читателей Life.ru предупредил врач-терапевт Александр Лаврищев. При этом, по его словам, после 50 лет, наоборот, важно принимать определённые витамины, потому что в это время у людей возникают некоторые сбои в организме.

Специалист отметил, что люди старше 50 лет могут не получать достаточного количества витаминов, необходимых для хорошего самочувствия. Так, чаще всего у данной возрастной группы наблюдается дефицит витамина B12. Прежде всего это грозит анемией и когнитивными нарушениями. Также человек может часто испытывать слабость или онемение в конечностях. Кроме того, у людей старше 50 лет часто наблюдается нехватка важного для здоровья костей и защиты от онкологических заболеваний витамина D. Как пояснил Лаврищев, он образуется в организме под воздействием солнечных лучей. Однако пожилые мало находятся на солнце, мало едят продукты, где витамин D содержится в достаточном количестве. Дефицит этого элемента может привести к остеопорозу, переломам и мышечной слабости.