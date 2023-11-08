Какие необычные крупы нужно есть осенью и зимой — полезный список нутрициолога

Осень — самое время для того, чтобы позаботиться о здоровье. И начинать следует с питания. С холодами снижается иммунитет, портится настроение, а организм начинает тратить больше энергии на поддержание тепла тела. Лайф узнал, какие здоровые гарниры следует включить в рацион, пока за окном холода.

"Важно употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. Кроме того, следует избегать переедания и употребления тяжёлой пищи, которая может привести к избыточному весу и другим проблемам со здоровьем. Легче всего выстроить здоровый рацион, если добавить к нужному количеству белка и жиров правильные гарниры. Это должны быть полезные крупы, а не жареная картошка и белый рис", — рассказала Лайфу нутрициолог Елена Свиридова.

Киноа

Киноа недавно произвело фурор в мире здравоохранения — медики посчитали, что найдена универсальная полезная крупа. Дело в её свойствах для организма — киноа не содержит глютена и богато витаминами, фолатом, ниацином, рибофлавином, тиамином, витамином B12, витаминами A и E, говорит Свиридова.

"После приготовления киноа имеет приятную текстуру и насыщенный вкус. Эта крупа хорошо сочетается с зеленью, яйцами, курицей, специями, капустой, перцем, миндалём и другими продуктами. Подавать киноа можно как в горячем, так и в холодном виде в качестве гарнира или как часть основного блюда", — отметила эксперт.

Булгур

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Булгур — это предварительно приготовленное зерно пшеницы. Он "оживает" после десяти минут пребывания в горячей воде, имеет ореховый вкус и содержит больше клетчатки, чем в киноа, овсе и пшене, что помогает сохранить здоровье кишечника и снизить риск развития некоторых видов рака. Его можно подавать как гарнир к мясу или рыбе, а также как часть овощного салата.

Ячмень

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Исследование Министерства сельского хозяйства США показало, что люди, которые съедали полчашки цельнозернового ячменя в течение пяти недель, снизили уровень холестерина почти на 10%, рассказала Свиридова. Также учёные считают, что эта крупа помогает контролировать гиперинсулинемию — состояние, которое возникает, когда организм вырабатывает слишком много инсулина после еды.

"Более того, цельнозерновой ячмень — это типичное осеннее зерно. Ячмень также любят во всём Средиземноморье и на Ближнем Востоке, так что вы можете приготовить его как салат табуле с нарезанными кубиками помидоров, петрушкой, лимонным соком и солью. Кроме того, ячмень может стать вкусным и полезным гарниром к курице, стейку или тушёной говядине", — добавила нутрициолог сервиса "Пакет" от Х5.

Амарант

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Это зерно имеет долгую историю как основной продукт питания для цивилизаций инков, майя и ацтеков, поэтому очевидно, что оно несёт для человека много пользы. Амарант богат клетчаткой и белком, микроэлементами, и всего одна порция восполняет и даже превышает ежедневную потребность в марганце (который важен для работы мозга).

Коричневый рис

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Многие считают коричневый рис настоящей звездой в мире цельнозерновых продуктов. Он состоит из трёх частей: отрубей, зародышей и эндосперма. Коричневый рис содержит немного больше калорий, чем белый, но зато в нём значительно больше пользы, белка и клетчатки. Употребление коричневого риса может помочь снизить уровень холестерина, контролировать уровень сахара в крови и способствовать развитию полезных кишечных бактерий, добавила Свиридова.